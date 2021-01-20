Потужний вибух, який прогримів вдень у столиці, практично розніс один з будинків
Про це інформують російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.
Повідомляється, що НП сталася сьогодні в обід, 20 січня, в столиці Іспанії.
За даними журналістів, потужний вибух прогримів на вулиці Толедо і був настільки сильним, що його відчули по всьому Мадриду.
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Спершу надійшла інформація, що вибух нібито розніс будівлю місцевого готелю. Але за іншими даними, НП сталася в будинку престарілих.
Місцеві ЗМІ про жертви поки не повідомляли, але є постраждалі. Екстрені служби оточують місце вибуху, триває евакуація населення.
"У будівлі після вибуху в Мадриді знаходяться люди. Йде евакуація, територію оточила поліція", - інформує Telegram-канал Mash.
Більш того, після вибуху вся вулиця Толедо в диму і уламках від постраждалих будівель.
Через час місцеві ЗМІ повідомили, що причина вибух у Мадриді-витік газу.
"Шестеро людей поранені після вибуху в Мадриді, один з них знаходиться у важкому стані", - інформує 360tv.
Раніше ми розповідали про потужний вибух, який прогримів на магістральному газопроводі під Полтавою.
За даними, потужний вибух прогримів на магістральному газопроводі, який проходив поруч з автотрасою Київ-Харків.
А причиною потужного вибуху послужила розгерметизація на газопроводі. Очевидці розповідають, що вибух був настільки сильним, що затремтіли вікна в будинках в довколишніх селах.
Нагадавши, У Києві прогримів потужний вибух, кадри з місця НП
Як повідомляла Politeka, Трагедією обернулися ігри з гранатою, що відомо на даний момент
Також Politeka писала, що Вибух прогримів у дитсадку, нові фото і подробиці про стан постраждалих