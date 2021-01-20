Потужний вибух, який прогримів вдень у столиці, практично розніс один з будинків

Про це інформують російські ЗМІ у своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що НП сталася сьогодні в обід, 20 січня, в столиці Іспанії.

За даними журналістів, потужний вибух прогримів на вулиці Толедо і був настільки сильним, що його відчули по всьому Мадриду.

Спершу надійшла інформація, що вибух нібито розніс будівлю місцевого готелю. Але за іншими даними, НП сталася в будинку престарілих.

Місцеві ЗМІ про жертви поки не повідомляли, але є постраждалі. Екстрені служби оточують місце вибуху, триває евакуація населення.

"У будівлі після вибуху в Мадриді знаходяться люди. Йде евакуація, територію оточила поліція", - інформує Telegram-канал Mash.

Більш того, після вибуху вся вулиця Толедо в диму і уламках від постраждалих будівель.

Через час місцеві ЗМІ повідомили, що причина вибух у Мадриді-витік газу.

"Шестеро людей поранені після вибуху в Мадриді, один з них знаходиться у важкому стані", - інформує 360tv.

Раніше ми розповідали про потужний вибух, який прогримів на магістральному газопроводі під Полтавою.

За даними, потужний вибух прогримів на магістральному газопроводі, який проходив поруч з автотрасою Київ-Харків.

А причиною потужного вибуху послужила розгерметизація на газопроводі. Очевидці розповідають, що вибух був настільки сильним, що затремтіли вікна в будинках в довколишніх селах.

Нагадавши, У Києві прогримів потужний вибух, кадри з місця НП

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