Появились подробности взрыва петарды на территории детского сада №7 "Подоляночка" в Виннице

Так, и. о. заместителя начальника Винницкого районного управления полиции по превентивной деятельности Василий Стаховский во время пресс-конференции сообщил, что устройство могло попасть на территорию детсада случайно во время новогодних праздников.

«У нас нет оснований считать, что кто-то специально это сделал, чтобы кому-то навредить. Это могут быть остатки после новогодних торжеств. В саду есть камера видеонаблюдения, где нашли предмет, мы будем изучать видеозаписи. По предварительной информации, мы считаем, что петарду кто-то выбросил с балкона соседнего дома. Она сразу не взорвалась и осталась в таком состоянии на территории детского сада», - заявил он.

Также Стаховский добавил, что всю территорию детсада внимательно обследовали, но больше ничего подозрительного не нашли.

«Это не самодельная петарда. Дети начали ее распаковывать, в результате чего она взорвалась. Это был такой незначительный взрыв», - уточнил представитель полиции.

В свою очередь, одно из воспитательниц рассказала, что взрывчатку нашли дети, она была похожа на мячик-попрыгунчик, передает ТСН. Женщина решила, что малыши отыскали этот "мячик" среди игрушек. Они взяли его на горку, после чего тот "выпал из рук или его стукнули ведерком" и в результате произошел взрыв, сказала воспитательница.

В результате ЧП пострадали два шестилетних мальчика и пятилетняя девочка, но их травмы незначительные.

«Мальчик шести лет получил ушиб пятого пальца левой стопы. Другой мальчик шести лет - термический ожог первой степени площадью до 1% нижней части правого предплечья и середины левой голени. Девочка пяти лет - ожог правой голени средней части тоже первой степени, это поверхностный ожог площадью до 1%», - заявил директор департамента здравоохранения городского совета Александр Шиш.

Он отметил, что помощь детям оказали на месте, от госпитализации родители отказались. Сейчас физическое состояние детей не вызывает беспокойства, однако им понадобилась помощь психологов.

Проводится расследование по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

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