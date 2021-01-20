Мощный взрыв, который прогремел днем в столице, практически разнес один из домов

Об этом информируют российские СМИ в своих Telegram-каналах.

Сообщается, что ЧП случилось сегодня в обед, 20 января, в столице Испании.

По данным журналистов, мощный взрыв прогремел на улице Толедо и был настолько сильным, что его ощутили по всему Мадриду.

Сперва поступила информация, что взрыв якобы разнес здание местного отеля. Но по другим данным, ЧП случилось в доме престарелых.

Местные СМИ о жертвах пока не сообщали, но есть пострадавшие. Экстренные службы оцепляют место взрыва, продолжается эвакуация населения.

"В здании после взрыва в Мадриде находятся люди. Идёт эвакуация, территорию оцепила полиция", - информирует Telegram-канал Mash.

Более того, после взрыва вся улица Толедо в дыму и обломках от пострадавших зданий.

Через время местные СМИ сообщили, что причина взрыв в Мадриде - утечка газа.

"Шесть человек ранены после взрыва в Мадриде, один из них находится в тяжелом состоянии", - информирует 360tv.

Ранее мы рассказывали о мощном взрыве, который прогремел на магистральном газопроводе под Полтавой.

По данным, мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе, который проходил рядом с автотрассой Киев-Харьков.

А причиной мощного взрыва послужила разгерметизация на газопроводе. Очевидцы рассказывают, что взрыв был настолько сильным, что задрожали окна в домах в близлежащих селах.

Напомним, В Киеве прогремел мощный взрыв, кадры с места ЧП

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