Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес на сцені зовсім не ховає своїх достоїнств

Для своїх виступів Лопес підбирає найефектніші і відкриті вбрання, щоб продемонструвати: вона виглядає чудово навіть в 51 рік і може перевершити молодих красунь. Лопес вважає за краще носити Латексні шорти, костюми з паєтками і кофти з блискітками і непристойними декольте.

Не забуває Лопес запально танцювати в боді і купальниках – без них не обходиться жоден її виступ. На фан-акаунті було опубліковано яскраве фото з новим образом Лопес, що позує в синьому боді на латексних лямках і в чорних масивних ботфортах на шпильці.

Варто відзначити, щоб так виглядати, Дженніфер Лопес присвячують догляду за собою не менше години в день. Сюди входять процедури для обличчя і тіла, які зірка виконує щодня у себе у ванній. Для зволоження і підтримки шкіри пружною зірка також робить кілька разів на тиждень зволожуючі маски для обличчя, тіла і волосся.

"Сподіваюся, вам сподобався відпустку; Королева❤; ці інші дівчата в 25 ніколи не змогли б😍; Королева; Краса твоя вражаюча! Красива і чудова жінка. 🔥 🔥 ; Чудово🔥; Я захоплююся тобою з кожним днем все більше❤; ти виглядаєш красивіше з кожним днем ... 😍😍; Мамасита 🔥».

Фігуру Лопес доводиться моделювати за допомогою щоденної спортивної активності. Вона є мамою двох дітей, і щоб прибрати зайве, Лопес свого часу багато займалася, тепер зірка просто не пропускає заняття.

Вона виконує від 9 до 13 різних комбінацій, працюючи над пресом і ногами, а також не п'є, не курить і навіть відмовилася від чаю з кавою. Тепер Лопес турбується тільки про правильне і раціональне харчування, адже не любить обмежувати себе в їжі і голодувати. Схоже, методи артистки працюють.

Артистка викликає кожним своїм фото в соціальній мережі Instagram небувалий переполох. Вся справа в тому, що зірка не тільки дуже популярна, як актриса або співачка, але ще нею просто захоплюються мільйони жінок і жадають дізнатися її секрети краси.

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