Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес на сцене совсем не прячет своих достоинств

Для своих выступлений Лопес подбирает самые эффектные и открытые наряды, чтобы продемонстрировать: она выглядит великолепно даже в 51 год и может превзойти молодых красоток. Лопес предпочитает носить латексные шорты, костюмы с пайетками и кофты с блестками и неприличными декольте.

Не забывает Лопес зажигательно танцевать в боди и купальниках – без них не обходится ни одно ее выступление. На фан-аккаунте было опубликовано яркое фото с новым образом Лопес, позирующей в синем боди на латексных лямках и в черных массивных ботфортах на шпильке.

Стоит отметить, чтобы так выглядеть, Дженнифер Лопес посвящают уходу за собой не менее часа в день. Сюда входят процедуры для лица и тела, которые звезда выполняет ежедневно у себя в ванной. Для увлажнения и поддержания кожи упругой звезда также делает несколько раз в неделю увлажняющие маски для лица, тела и волос.

«Надеюсь, вам понравился отпуск; Королева ❤; Эти другие девушки в 20 и 25 никогда не смогли бы😍; Королева; Красота твоя впечатляющая! Красивая и чудесная женщина. 🔥🔥; Великолепно🔥; Я восхищаюсь тобой с каждым днем ​​все больше ❤; Ты выглядишь красивее с каждым днем ​​... 😍😍; Мамасита 🔥».

Фигуру Лопес приходится моделировать с помощью ежедневной спортивной активности. Она является мамой двоих детей, и чтобы убрать лишнее, Лопес в свое время много занималась, теперь звезда просто не пропускает занятия.

Она выполняет от 9 до 13 различных комбинаций, работая над прессом и ногами, а также не пьет, не курит и даже отказалась от чая с кофе. Теперь Лопес беспокоится только о правильном и рациональном питании, ведь не любит ограничивать себя в еде и голодать. Похоже, методы артистки работают.

Артистка вызывает каждым своим фото в социальной сети Инстаграм небывалый переполох. Все дело в том, что звезда не только очень популярна, как актриса или певица, но еще ею просто восхищаются миллионы женщин и жаждут узнать ее секреты красоты.

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