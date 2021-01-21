Переможниця проекту "Холостяк-10" Даша Ульянова показала, якою була раніше
Як повідомляє Politeka.net, дівчина розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" для порівняння фото 2 роки тому і зараз.
Відзначимо, обраниця Макса Михайлюка гімнастка Даша Ульянова захоплює своєю красою і зокрема фігурою. Але так вона виглядала не завжди. Зовнішність дівчини-результат її зусиль.
У студентстві дівчина набрала вагу. Але зайнялася фігурою, а також робила уколи краси, щоб перетворитися.
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Але навіть два роки зовнішність дівчини була не такою, якою її звикли бачити зараз. Порівняти Ульянову тоді і зараз можна на знімках, які вона показала в сторіс. Зараз Даша - зовсім інша людина.
Нагадаємо, раніше Ульянова розповідала, як змогла схуднути.
"Скинути зайве, як не дивно, виявилося досить-таки просто. Я відразу відмовилася від усього солодкого, мучного, смаженого. Загалом, про смажену картопельку, яку я могла собі дозволити в будь-який час, довелося забути. Скинувши кілька кілограмів, я почала активно займатися спортом. Це, до речі, помилка, так як після довгої перерви все потрібно робити поступово", - говорила дівчина.
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