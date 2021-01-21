Победительница проекта "Холостяк-10" Даша Ульянова показала, какой была раньше

Как сообщает Politeka.net, девушка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" для сравнения фото 2 года назад и сейчас.

Отметим, избранница Макса Михайлюка гимнастка Даша Ульянова восхищает своей красотой и в частности стороной фигурой. Но так она выглядела не всегда. Внешность девушки – результат ее усилий.

В студенчестве девушка набрала вес. Но занялась фигурой, а также делала уколы красоты, чтобы преобразиться.

Но даже два года внешность девушки была не такой, какой ее привыкли видеть сейчас. Сравнить Ульянову тогда и сейчас можно на снимках, кторые она показала в Сторис. Сейчас Даша - совершенно другой человек.

Напомним, ранее Ульянова рассказывала, как смогла похудеть.

"Скинуть лишнее, как не странно, оказалось довольно-таки просто. Я сразу отказалась от всего сладкого, мучного, жаренного. В общем, о жареной картошечке, которую я могла себе позволить в любое время, пришлось забыть. Скинув несколько килограммов, я начала активно заниматься спортом. Это, кстати, ошибка, так как после долгого перерыва все нужно делать постепенно", - говорила девушка.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" с опухшими губами и без макияжа показала настоящую себя: "Не надо бояться!"

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"