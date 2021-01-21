Ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розкрив перші подробиці та показав кадри зі своєї поїздки в Пакистан

На своїй сторінці в Instagram Комаров вирішив заінтригувати підписників своєю новою експедицією, передає Politeka.net. На опублікованих кадрах Дмитро позує на тлі гір в яскраво-помаранчевому пуховику, стоячи на капоті позашляховика. Ведучий зізнався, що за 10 років зйомок шоу "Світ навиворіт" його вже важко здивувати, але Пакистану це вдалося.

За словами Комарова, пригода вийшла дуже пізнавальною, дещо небезпечною і шокуючою, адже реальне життя в країні сильно відрізняється від того, що можна спостерігати в новинах.

"Експедиція, яка вже вписана в мою особисту історію, як одна з найбільш унікальних і цікавих. І ще: експедиція, в якій я побачив, дізнався і відчув зовсім не те, що очікував, спираючись на новини та статті. Реальне життя виявилося іншим. Так що це ще й відкриття", — підсумував Дмитро Комаров.

При цьому шанувальники в коментарях до посту висловили занепокоєння за життя і здоров'я ведучого і оператора шоу: "Дмитре обережніше там в Пакистані будь ласка, бережіть себе і Олександра😊; Там же небезпечно; одна б не поїхала... Тільки з вами Діма нічого не страшно; Ви там обережніше!; Ні, подорожувати по цій країні не хочеться🤷 ♀️якось страшнувато, вже краще з "Світом навиворіт".

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