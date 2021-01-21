Ведущий популярного тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров раскрыл первые подробности и показал кадры со своей поездки в Пакистан

На своей странице в Instagram Комаров решил заинтриговать подписчиков своей новой экспедицией, передает Politeka.net. На опубликованных кадрах Дмитрий позирует на фоне гор в ярко-оранжевом пуховике, стоя на капоте внедорожника. Ведущий признался, что за 10 лет съемок шоу "Мир наизнанку" его уже трудно удивить, но Пакистану это удалось.

По словам Комарова, приключение получилось очень познавательным, несколько опасным и шокирующим, ведь реальная жизнь в стране сильно отличается от того, что можно наблюдать в новостях.

"Экспедиция, которая уже вписана в мою личную историю, как одна из самых уникальных и интересных. И ещё: экспедиция, в которой я увидел, узнал и ощутил совсем не то, что ожидал, опираясь на новости и статьи. Реальная жизнь оказалась другой. Так что это ещё и открытия", — подытожил Дмитрий Комаров.

При этом поклонники в комментариях к посту выразили беспокойство за жизнь и здоровье ведущего и оператора шоу: "Дмитрий осторожнее там в Пакистане пожалуйста, берегите себя и Александра😊; Там же опасно; одна бы не поехала... Только с вами Дима ничего не страшно; Вы там осторожней!; Нет, путешествовать по этой стране не хочется🤷‍♀️как то страшновато, уж лучше с « Миром наизнанку»😁✌️".

Напомним, жена Комарова из "Мира наизнанку" в синем бархате заворожила бездонным декольте: "глаз не оторвать".

Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" сообщил о радостном событии в семье и показал двойняшек: "Мечта сбылась!".

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