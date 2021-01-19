Сеть облетели кадры, как модель Александра Кучеренко пристает на публике к почти втрое старшему певцу Павлу Зиброву

Как передает Politeka.net, 23-летняя жена ведущего "Світ навиворіт" Дмитрия Комарова опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие фото с анонсом нового сезона "Ранку у велокому місті".

Красотка, ставшая "Мисс Украина" в 2016 году, взяла интервью у Зиброва, показав бэкстейдж съемок.

Александра была в стильном брючном костюме классического кроя в полоску, с распущенными и слегка подвитыми локонами и ярким макияжем. Зибров покрасовался в свитшоте с оригинальными принтом.

В какой-то момент Кучеренко не удержалась и кокетливо подергала певца за его шикарные усы.

"Настоящие?))", - подписала кадры звезда.

Александра решила сохранить интригу, пока что не раскрыв ответ на этот вопрос.

Примечательно, что ранее 63-летний Зибров сам признавался, как пару раз за взрослую жизнь избавлялся от растительности на лице.

Первый раз, в 21 год, когда его призвали в армию, а второй - уже будучи женатым, в 35 лет. Супруга Марина тогда его даже не узнала, вернувшись из гостей.

"Прошла метров пять, а потом возвращается, вижу в ней такие безумные глаза и включается сирена: «Ты что сделал? Ты зачем усы сбрил?!!!!» Начала ругаться, мне тогда стыдно было, хотел сюрприз сделать ... вот и сделал, что полтора месяца спал на кухне, пока не вернулись усы", - делился Зибров.

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Напомним, молодая жена Комарова из "Мира наизнанку" показала, какой хозяюшкой может быть: "Столько талантов"