Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала ідеальну фігуру в чорному бікіні

Демі є популярною знаменитістю, яка ділиться стильними знімками кожен день. Причому акцент зірка вибирає один і той же – модель показує себе в нових бікіні і не забуває підкреслити форми, якими дуже пишається.

Ще в підлітковому віці Роуз потрапила в лікарню через фанатичне бажання схуднути. В результаті вона отримала розлад харчової поведінки і заборону від стурбованих батьків. Згодом Демі зрозуміла, що її фігура ідеальна і так, тепер модель навпаки всіляко зазначає, як сильно їй пощастило мати шостий розмір бюста.

У чорному бікіні Роуз перевершила всі очікування фанатів:

"Цей злочин не використовуйте таке тіло, дуже небезпечно; чудовий купальник; ммм питання .. Ви висока модель чи ні?; Богиня Афродіта😍 💋 🔥; хороша жінка; немає межі досконалості😍 👍 💖; мені дуже подобається ваш вигляд; спасибі, що подаєте приклад».

Також на фан-акаунті з'явилося незвичне фото Роуз. Цього разу дівчина позувала на фото в новому стилі – чорному топі в горошок з довгим рукавом і зав'язками на бюсті, а також простій білизні на тонких лямках. При цьому акцент був зроблений саме на бюсті, який вигідно підкреслив простий топ.

Довгі локони Роуз, як і завжди, залишила розпущеним, а на обличчі можна помітити легкий макіяж. Кадр в чорно-білій обробці відразу оцінили в мережі.

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