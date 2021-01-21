Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала идеальную фигуру в черном бикини

Деми является популярной знаменитостью, которая делится стильными снимками каждый день. Причем акцент звезда выбирает один и тот же – модель показывает себя в новых бикини и не забывает подчеркнуть формы, которыми очень гордится.

Еще в подростковом возрасте Роуз попала в больницу из-за фанатичного желания похудеть. В результате она получила расстройство пищевого поведения и запрет от обеспокоенных родителей. Со временем Деми поняла, что ее фигура идеальна и так, теперь модель наоборот всячески отмечает, как сильно ей повезло иметь шестой размер бюста.

В черном бикини Роуз превзошла все ожидания фанатов:

«Это преступление не используйте такое тело, очень опасно; Великолепный купальник; ммм вопрос .. вы высокая модель или нет?; Богиня Афродита😍💋🔥; Хорошая женщина; опасная близость здесь; нет предела совершенству😍👍💖; мне очень нравится ваш вид; спасибо, что подаете пример».

Также на фан-аккаунте появилось непривычное фото Роуз. В этот раз девушка позировала на фото в новом стиле – черном топе в горошек с длинным рукавом и завязками на бюсте, а также простом белье на тонких лямках. При этом акцент был сделан именно на бюсте, который выгодно подчеркнул простой топ.

Длинные локоны Роуз, как и всегда, оставила распущенными, а на лице можно заметить легкий макияж. Кадр в черно-белой обработке сразу оценили в сети.

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