Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес на пляжі завжди розбурхує вибором бікіні

Лопес в 51 рік виглядає бездоганно, при цьому варто зірці трохи набрати зайвого, як коментатори в Instagram тут же завалюють артистку коментарями і міркують про те, чому співачка «знову набрала». Нещодавно Дженніфер прогулялася на пляжі в модному лавандовому бікіні.

І показала при цьому фігуру без прикрас і фотошопу. З'явилася зайва вага тут же був помічений шанувальниками. Однак сама Лопес добре тримає себе у формі при будь – якому розкладі-не їсть солодкого, соленого і жирного, не п'є алкоголь, чай і навіть каву.

Не бажаючи отримати тьмяну шкіру, Лопес також активно її зволожує. Джей Ло вживає багато продуктів рослинного походження, а також правильних жирів.

"Я не ставлю перед собою мети бути худенькою. Мені важливо їсти правильні продукти, які дадуть мені достатньо енергії на весь день», — зазначає Дженніфер Лопес.

"Тіло богині; красиві поцілунки❤️; дуже красиво ❤; ти найкраща з кращих. Я пишаюся твоєю красою; Ого тепер виглядає як мрія, виглядаєш такою солодкою, гарячою і красивою, ти дійсно мила жінка, я так тебе люблю; яка ти красива, чудова; Супер жінка красива😍;❤️😍 😘; поїхали, жінка; а боки не такі соковиті; от би так засмагнути».

Восени Лопес піднялася на подіум Versace в такій же сукні, яка вигідно підкреслювала її фігуру 20 років тому, а також взяла участь у фільмі, заради ролі в якому навчилася танцювати на пілоні.

У голодування Джей Ло не вірить, замість цього вибирає їжу, яка максимально наповнює її енергією. Залишатися підтягнутою незалежно від її режиму допомагає спорт. Однак на нових кадрах, як помітили фанати, зірка виглядає дещо змарнілою. Випирає в чорному купальнику живіт здивував шанувальників, які чітко помітили, що зірка набрала зайвого.

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