Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес на пляже всегда будоражит выбором бикини

Лопес в 51 год выглядит безупречно, при этом стоит звезде немного набрать лишнего, как комментаторы в Инстаграм тут же заваливают артистку комментариями и рассуждают о том, почему певица «снова набрала». Недавно Дженнифер прогулялась на пляже в модном лавандовом бикини.

И показала при этом фигуру без украшений и фотошопа. Появившийся лишний вес тут же был замечен поклонниками. Однако сама Лопес хорошо держит себя в форме при любом раскладе – не ест сладкого, соленного и жирного, не пьет алкоголь, чай и даже кофе.

Не желая получить тусклую кожу, Лопес также активно ее увлажняет. Джей Ло употребляет много продуктов растительного происхождения, а также правильных жиров.

«Я не ставлю перед собой цели быть худышкой. Мне важно есть правильные продукты, которые дадут мне достаточно энергии на весь день», — отмечает Дженнифер Лопес.

«Тело богини; Красивые поцелуи❤️; Очень красиво ❤; Ты лучшая из лучших. Я горжусь твоей красотой; Ого теперь выглядит как мечта, выглядишь такой сладкой, горячей и красивой, ты действительно милая женщина, я так тебя люблю; Какая ты красивая, чудесная; Супер женщина красивая😍; ❤️😍😘; поехали, женщина; а бока не такие сочные; вот бы так загореть».

Осенью Лопес поднялась на подиум Versace в таком же платье, которое выгодно подчеркивало ее фигуру 20 лет назад, а также приняла участие в фильме, ради роли в котором научилась танцевать на пилоне.

В голодание Джей Ло не верит, вместо этого выбирает пищу, которая максимально наполняет ее энергией. Оставаться подтянутой независимо от ее режима помогает спорт. Однако на новых кадрах, как заметили фанаты, звезда выглядит несколько осунувшейся. Выпирающий в черном купальнике живот удивил поклонников, которые отчетливо заметили, что звезда набрала лишнего.

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