Детективний серіал "Люпен" з Омаром Сі вийшов тільки 8 січня, але вже обігнав за кількістю переглядів попередніх лідерів 2020 року: "Бріджертони" і "Хід королеви"

"Люпен" викликав і нову хвилю інтересу до особистості головної зірки шоу - французького актора Омара Сі, який раніше прославився завдяки ролям у фільмах "1+1 / Недоторкані" і "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", передає Politeka.net.

20 січня акторові виповнилося 43 роки, також день народження відсвяткувала його дочка Селлі. Всього Омар Сі з дружиною виховують п'ятьох дітей, але зазвичай дуже рідко показують їх фотографії. Цього разу актор вирішив зробити виняток і розмістив на своїй сторінці в Instagram фото з донькою-іменинницею, якій виповнилося 20 років.

На знімку Омар Сі зі спадкоємицею обіймаються і променисто посміхаються. Одягнене зіркове сімейство максимально просто: актор в чистій білій футболці, на його доньці скромне зелене плаття в квіточку, волосся акуратно зібране.

"Спасибі за всі привітання з днем народження моїй дитині і мені сьогодні 🙏🏿 відчуваю себе таким вдячним і гордим", — написав Омар Сі під фото.

Дружина актора Елен Сі також зворушливо привітала рідних і показала сімейні кадри.

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