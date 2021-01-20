Звезда популярного сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор откровенно рассказала, как в картине снимались взрослые сцены

Громкое признание она сделала в общении с журналистами The Guardian.

Как рассказывает Фиби Дайневор, перед съемками они с партнером долго репетировали взрослые сцены, и потом выполняли как трюки.

Актриса также добавила, что во время съемок откровенных кадров они с коллегой по съемочной площадке Реге Пейдж были полностью защищены, поэтому она не чувствовала себя неловко.

"Мы репетировали сцены как трюки. Я буквально знала, куда Реге собирается положить руку и в какой момент. И у нас были подпорки, вроде циновок, которые проходили между нами... В каком-то смысле это была более замысловатая хореография, чем наши танцевальные номера, поэтому я никогда не чувствовала себя неловко и незащищенно", – откровенно призналась Фиби Дайневор в общении с журналистами.

Стоит добавить, что сюжет сериала "Бриджертоны" разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании.

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