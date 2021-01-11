Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" умилила публику новым кадром с младшей дочкой

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала с новорожденной Лили Кои.

Сияющая Мерьем в темно-синей кофте позировала с ребенком в белой шапочке. Казалось, что малышка спала, поэтому мать очень осторожно держала ее на руках. Актриса со всей любовью разглядывала крошку.

Обработав кадр в специальном приложении, Узерли "пририсовала" себе звездочки на лице, а также добавила смайлики с сердечком и ангелом.

Ранее звезда выкладывала полноценный пост с фотографиями, в котором сообщила радостную новость и показала, как кормит новорожденную дочку грудью. Малышка появилась на свет 8 января.

"Моя дорогая Лили Кои Лара Джемима, папа и я так рады тебя приветствовать в нашей семье💕Мы так счастливы, что ты присоединились к нам... Будем защищать и любить бесконечно... 🍼🥰💕", - говорится в посте.

Пользователи не унимаются с поздравлениями, желая и маме, и дочке счастья и здоровья. Многие сравнивают Лили Кои с экранной наследницей героини Узерли Хюрем Султан - Михримах Султан.

"Родилась прекрасная султанша😍"



"Поздравляю 💝💝💝!!! Пусть малыш растет здоровым !!! 😍"

"Какая милая сказка, здоровья тебе желаю"

"Вот теперь она, как героиня фильма, родила в реальности...Мои Поздравления💛Самые искренние.. Мерьем ты Супер...Ты Умничка..."

"Маленькое чудо😍"

"Поздравляю от всей Украины 😍❤️❤️ Пусть растёт здоровым и счастливым ❤️😘😘"

"Маленькая Михримах Султан, новая госпожа 💕💕😍"

Отметим, Узерли уже воспитывает старшую дочь - Лару Джемиму, девочке в феврале будет 7 лет.

Напомним, что Узерли из «Великолепного века» в королевской накидке впервые показала округлившийся животик

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