Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" умилила публику новым кадром с младшей дочкой
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала с новорожденной Лили Кои.
Сияющая Мерьем в темно-синей кофте позировала с ребенком в белой шапочке. Казалось, что малышка спала, поэтому мать очень осторожно держала ее на руках. Актриса со всей любовью разглядывала крошку.
Обработав кадр в специальном приложении, Узерли "пририсовала" себе звездочки на лице, а также добавила смайлики с сердечком и ангелом.
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Ранее звезда выкладывала полноценный пост с фотографиями, в котором сообщила радостную новость и показала, как кормит новорожденную дочку грудью. Малышка появилась на свет 8 января.
"Моя дорогая Лили Кои Лара Джемима, папа и я так рады тебя приветствовать в нашей семье💕Мы так счастливы, что ты присоединились к нам... Будем защищать и любить бесконечно... 🍼🥰💕", - говорится в посте.
Пользователи не унимаются с поздравлениями, желая и маме, и дочке счастья и здоровья. Многие сравнивают Лили Кои с экранной наследницей героини Узерли Хюрем Султан - Михримах Султан.
"Родилась прекрасная султанша😍"
"Поздравляю 💝💝💝!!! Пусть малыш растет здоровым !!! 😍"
"Какая милая сказка, здоровья тебе желаю"
"Вот теперь она, как героиня фильма, родила в реальности...Мои Поздравления💛Самые искренние.. Мерьем ты Супер...Ты Умничка..."
"Маленькое чудо😍"
"Поздравляю от всей Украины 😍❤️❤️ Пусть растёт здоровым и счастливым ❤️😘😘"
"Маленькая Михримах Султан, новая госпожа 💕💕😍"
Отметим, Узерли уже воспитывает старшую дочь - Лару Джемиму, девочке в феврале будет 7 лет.
Напомним, что Узерли из «Великолепного века» в королевской накидке впервые показала округлившийся животик
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