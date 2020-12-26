Популярная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век» приковала взгляды к фото, которое подходит для обложки модного журнала

Кадр размещен на личной странице знаменитости в Инстаграм,передает Politeka.net.

Мерьем позирует в черном наряде с ярким макияжем, дополненным красной помадой, и небрежно уложенными волосами.

Фото представлено крупным планом с акцентом на огромные глаза артистки и пухлые губы.

Знаменитость поднесла руку в подбородок, завороженно смотря в кадр и хвастаясь золотыми украшениями на руке.

Внешность актрисы никого не оставила равнодушной, в комментариях под публикацией оказалось сотни хвалебных отзывов.

"Лучшая", "Моя любимая фотография", "Круто", "Роскошная", - пишут в сети.

Не так давно мы писали, что Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", показала себя в свежем образе.

На фото красотка позировала в черной рубашке. Мерьем снимали крупным планом, поэтому кроме рук и лица ничего не видно. На запястье можно у актрисы увидеть золотые часы, которыми звезда дополнила образ. Девушка на нескольких снимках показала себя, а волосы оставила распущенными.

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