Популярная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», впечатлила безупречным лицом в новой фотосессии

Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, на первой фотографии Узерли позирует сидя на ступеньках, эффектно закинув руки за голову. Глаза при этом красотка решила закрыть, соблазнительно застыв перед камерой.

А вот на другом снимке актриса предстает перед поклонниками вблизи, демонстрируя нежный взгляд и безупречное лицо. Как можно заметить, образ знаменитость дополнила кольцами и небольшими браслетами на руке.

«Настоящая королева!», «крашиха,» «красотка», «обожаю вас», «я сейчас умру от твоей красоты», «боже, до чего же милая», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка позировала в черной рубашке. Мерьем снимали крупным планом, поэтому кроме рук и лица ничего не видно. На запястье можно у актрисы увидеть золотые часы, которыми звезда дополнила образ. Девушка на нескольких снимках показала себя, а волосы оставила распущенными.

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