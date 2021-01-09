Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, родила ребенка
Кадрами счастливого события она поделилась у себя в Инстаграм, показав младенца, передает Politeka.net
Артистка сообщила что родила дочь 8 января и разместила достаточно откровенные фотографии из роддома. На одном из снимков артистка прикладывает малышку к груди, на остальных держит в руках.
«Моя дорогая ЛИЛИ КОИ ... ЛАРА ДЖЕМИМА, папа и я так рады приветствовать Вас в нашей семье 💕 Мы так счастливы и счастливы, что ты присоединились к нам «, - написала Мерьем.
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За десять минут снимки лайкнули свыше 70 тысяч человек.
Фанаты пришли в неописуемый восторг от увиденного. Они забросали знаменитость поздравлениями.
"Будьте счастливы 😍🌷🌷🌷","Ура", "От всей души поздравляем", " Поздравления добро пожаловать, малышка 😌", - пишут в сети.
К слову, актриса давно призналась в беременности, однако тщательно скрывала животик, публикуя архивные снимки, портреты, а также фото в мешковатой одежде. Однако накануне родов Мерьем опубликовала довольно откровенный кадр, на который решаются не все звездные мамы.
Напомним, что Узерли из «Великолепного века» в королевской накидке впервые показала округлившийся животик
А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» свела с ума пухлыми губами и томным взглядом
Также Politeka сообщала, что Узерли из «Великолепного века» покорила нежным взглядом, показав лицо вблизи