Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, родила ребенка

Кадрами счастливого события она поделилась у себя в Инстаграм, показав младенца, передает Politeka.net

Артистка сообщила что родила дочь 8 января и разместила достаточно откровенные фотографии из роддома. На одном из снимков артистка прикладывает малышку к груди, на остальных держит в руках.

«Моя дорогая ЛИЛИ КОИ ... ЛАРА ДЖЕМИМА, папа и я так рады приветствовать Вас в нашей семье 💕 Мы так счастливы и счастливы, что ты присоединились к нам «, - написала Мерьем.

За десять минут снимки лайкнули свыше 70 тысяч человек.

Фанаты пришли в неописуемый восторг от увиденного. Они забросали знаменитость поздравлениями.

"Будьте счастливы 😍🌷🌷🌷","Ура", "От всей души поздравляем", " Поздравления добро пожаловать, малышка 😌", - пишут в сети.

К слову, актриса давно призналась в беременности, однако тщательно скрывала животик, публикуя архивные снимки, портреты, а также фото в мешковатой одежде. Однако накануне родов Мерьем опубликовала довольно откровенный кадр, на который решаются не все звездные мамы.

Напомним, что Узерли из «Великолепного века» в королевской накидке впервые показала округлившийся животик

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