Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, впервые показала свой округлившийся живот

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото со съемки, где она предстала с оголенным животиком. Судя по фото, актриса находится на последних месяцах беременности.

Мерьем выбрала для фотосессии невероятно красивую накидку бордового цвета. Накидка с рюшами и бантами красиво украсила животик актрисы, сделав ее вид по-настоящему королевским.

Как известно, актриса давно призналась в беременности, однако тщательно скрывала животик, публикуя архивные снимки, портреты, а также фото в мешковатой одежде. В этот раз звезда опубликовала довольно откровенный кадр, на который решаются не все звездные мамы.

В комментариях Узерли оставили массу позитивных отзывов и комплиментов.

«Желаю счастья и здоровья Мерьем, Ларе и будущему малышу», «Бог - это женщина», «Королева», «Отлично выглядишь», «От кого ребенок? Мерьем живет по-немецки, у нее есть дети от любимых, за которых она не выходит замуж. Боже, храни Мерьем», - пишут люди.

Ранее Мерьем Узерли сообщала, что она ждет появления дочки в январе 2021 года. Имя отца будущего ребенка звезда раскрывать не стала.

Напомним, что беременная Мерьем Узерли в свежем образе восхитила мечтательным видом: "Стильная Барби".

Как сообщала Politeka, Узерли свела с ума пухлыми губами и томным взглядом: «Роскошная».

Также Politeka писала, что Узерли из «Великолепного века» покорила нежным взглядом, показав лицо вблизи: «Настоящая королева».