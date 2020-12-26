Популярна актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття" прикувала погляди до фото, яке підходить для обкладинки модного журналу

Кадр розміщений на особистій сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.net.

Мер'єм позує в чорному вбранні з яскравим макіяжем, доповненим червоною помадою, і недбало укладеним волоссям.

Фото представлено крупним планом з акцентом на величезні очі артистки і пухкі губи.

Знаменитість піднесла руку в підборіддя, заворожено дивлячись в кадр і хвалячись золотими прикрасами на руці.

Зовнішність актриси нікого не залишила байдужою, в коментарях під публікацією виявилося сотні хвалебних відгуків.

"Краща", "Моя улюблена фотографія", "Круто", "Розкішна", - пишуть в мережі.

Не так давно ми писали, що Мер'єм Узерлі, зірка серіалу" Величне століття", показала себе в свіжому образі.

На фото красуня позувала в чорній сорочці. Мер'єм знімали крупним планом, тому крім рук і обличчя нічого не видно. На зап'ясті можна у актриси побачити золотий годинник, якими зірка доповнила образ. Дівчина на декількох знімках показала себе, а волосся залишила розпущеним.

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