Популярна актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття" прикувала погляди до фото, яке підходить для обкладинки модного журналу
Кадр розміщений на особистій сторінці знаменитості в Instagram, передає Politeka.net.
Мер'єм позує в чорному вбранні з яскравим макіяжем, доповненим червоною помадою, і недбало укладеним волоссям.
Фото представлено крупним планом з акцентом на величезні очі артистки і пухкі губи.
Знаменитість піднесла руку в підборіддя, заворожено дивлячись в кадр і хвалячись золотими прикрасами на руці.
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Зовнішність актриси нікого не залишила байдужою, в коментарях під публікацією виявилося сотні хвалебних відгуків.
"Краща", "Моя улюблена фотографія", "Круто", "Розкішна", - пишуть в мережі.
Не так давно ми писали, що Мер'єм Узерлі, зірка серіалу" Величне століття", показала себе в свіжому образі.
На фото красуня позувала в чорній сорочці. Мер'єм знімали крупним планом, тому крім рук і обличчя нічого не видно. На зап'ясті можна у актриси побачити золотий годинник, якими зірка доповнила образ. Дівчина на декількох знімках показала себе, а волосся залишила розпущеним.
Нагадавши, вагітна зірка "чудового століття" в новому образі спантеличила сумним обличчям
А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з" чудового століття " в шкіряному корсеті показала нову себе
Також Politeka повідомляла, що зірка "чудового століття" дала волю фантазії своїми яскравими кінообразами