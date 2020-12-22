Популярна актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", вразила бездоганним обличчям у новій фотосесії

Як розповідає Politeka, знімок знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Так, на першій фотографії Узерлі позує сидячи на сходинках, ефектно закинувши руки за голову. Очі при цьому красуня вирішила закрити, спокусливо застигнувши перед камерою.

А ось на іншому знімку актриса постає перед шанувальниками зблизька, демонструючи ніжний погляд і бездоганне обличчя. Як можна помітити, образ знаменитість доповнила кільцями й невеликими браслетами на руці.

"Справжня королева!«, "крашиха, ""красуня«,» обожнюю вас«,» я зараз помру від твоєї краси«,» боже, до чого ж мила", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "Величне століття", показала себе у свіжому образі

На фото красуня позувала в чорній сорочці. Мер'єм знімали крупним планом, тому крім рук і обличчя нічого не видно. На зап'ясті можна в актриси побачити золотий годинник, якими зірка доповнила образ. Дівчина на декількох знімках показала себе, а волосся залишила розпущеним.

Нагадавши, вагітна зірка "Величного століття" в новому образі спантеличила сумним обличчям

А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" в шкіряному корсеті показала нову себе

Також Politeka повідомляла, що зірка "Величного століття" дала волю фантазії своїми яскравими кінообразами