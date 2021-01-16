Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" поделилась новым фото дочери

Как передает Politeka.net, трогательный кадр появился на Instagram-страничке знаменитости.

Недавно Мерьем Узерли снова стала матерью. Актриса решила долго не скрывать лицо дочери и недавно опубликовала ее снимок. Также она рассекретила имя девочки - малышку назвали Лили Кои.

На новом кадре Мерьем держала малышку на руках, и на этот раз скрыла ее лицо.

Кроме того актриса поделилась фото, на котором были ее обе дочки.

Ранее на ее страничке появилось фото, на котором можно было четко разглядеть лицо крохи. Девочка в забавной шапке со звездочками спала, бережно покрыта белым одеялом.

Напомним Узерли обрела большую известность во всем мире после съемок в популярном турецком телесериале "Великолепный век". В сериале она сыграла роль привезенной в Турцию из Крыма Роксолану.

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