Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" поделилась новым фото дочери
Как передает Politeka.net, трогательный кадр появился на Instagram-страничке знаменитости.
Недавно Мерьем Узерли снова стала матерью. Актриса решила долго не скрывать лицо дочери и недавно опубликовала ее снимок. Также она рассекретила имя девочки - малышку назвали Лили Кои.
На новом кадре Мерьем держала малышку на руках, и на этот раз скрыла ее лицо.
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Кроме того актриса поделилась фото, на котором были ее обе дочки.
Ранее на ее страничке появилось фото, на котором можно было четко разглядеть лицо крохи. Девочка в забавной шапке со звездочками спала, бережно покрыта белым одеялом.
Напомним Узерли обрела большую известность во всем мире после съемок в популярном турецком телесериале "Великолепный век". В сериале она сыграла роль привезенной в Турцию из Крыма Роксолану.
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