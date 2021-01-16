Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" поделилась новым фото дочери

Как передает Politeka.net, трогательный кадр появился на Instagram-страничке знаменитости.

Недавно Мерьем Узерли снова стала матерью. Актриса решила долго не скрывать лицо дочери и недавно опубликовала ее снимок. Также она рассекретила имя девочки - малышку назвали Лили Кои.

На новом кадре Мерьем держала малышку на руках, и на этот раз скрыла ее лицо.

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Кроме того актриса поделилась фото, на котором были ее обе дочки.

Ранее на ее страничке появилось фото, на котором можно было четко разглядеть лицо крохи. Девочка в забавной шапке со звездочками спала, бережно покрыта белым одеялом.

Напомним Узерли обрела большую известность во всем мире после съемок в популярном турецком телесериале "Великолепный век". В сериале она сыграла роль привезенной в Турцию из Крыма Роксолану.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" родила и показала младенца: кадры из роддома вызвали фурор