Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя на отдыхе

На кадре Мерьем показалась в мини-юбке и топе. Красотка дополнила образ стильными очками, а волосы собрала назад. Девушка стояла у одного из знаменитых каналов Венеции, загнув одну ножку. Узерли улыбалась, взявшись за ограду руками. Топ был приспущен на плечи, поэтому на снимке можно увидеть пышный бюст красотки, которая решила не скрывать его, добавляя нотку пикантности образу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Венеция, Италия. 2019, люблю", - подписала звезда фотографию.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как звезда оставила кадр в сторис Инстаграм, но обычно звезду засыпают комплиментами:

«Самая красивая, для нас навсегда останешься как Хюррем», «Нереальная красотка», «Очень красивая», «Обожаю тебя», «Мерьем, ты лучшая!», «Эта красотка, боже», «В каждом наряде красива», «Мерьем, моя мечта встретиться с вами», «Ну снова красоту подвезли, супер», «Идеальная».

Сообщалось, что популярная турецкая актриса Мерьем Узерли впечатлила новым образом.

Актриса сфотографировала себя крупным планом. Ее волосы стали розовыми, что кардинально повлияло на ее внешность. Мерьем прикрыла волосами часть лица, оставив открытым только один глаз.

Напомним, Узерли из «Великолепного века» в королевской накидке впервые показала округлившийся животик

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» свела с ума пухлыми губами и томным взглядом

Также Politeka сообщала, что Узерли из «Великолепного века» покорила нежным взглядом, показав лицо вблизи



