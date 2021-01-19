Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли поразила бездонным взглядом

Актриса Мерьем Узерли очаровала сердца фанатов своей ролью в сериале "Великолепный век", воплотив на экранах неповторимую Роксолану и сейчас она продолжает баловать поклонников в своем Instagram красивыми снимками. В этот раз красотка показала серию портретных фотографий, демонстрирующих неповторимую внешность актрисы, пишет Politeka.net.

После появления на свет второго ребенка Мерьем Узерли не забыла о своих поклонниках и продолжает публиковать новые фотографии для них. В очередной фотосессии актриса была запечатлена крупным планом со сдержанной улыбкой. Благодаря этому акценты в портрете сместились на красивые серо-голубые глаза "Роксоланы", идеальный тон кожи и необыкновенные украшения в восточном стиле.

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На первом фото Мерьем Узерли смотрит в камеру глубоким взглядом, от которого просто невозможно оторвать глаз. Фанаты могут оценить ее безупречный светлый тон кожи и нежные губы. Свой образ звезда дополнила красивыми массивными серьгами из золота в виде скарабея и солнца.

На втором снимке Узерли томно опустила взгляд и преподнесла руку ко лбу, а благодаря свету и выгодному ракурсу поклонники увидели красиво очерченный контур подбородка. Свои каштановые волосы актриса уложила на правое плечо, открыв вид на массивное украшение в ухе.

На третьем портрете Мерьем Узерли снова смотрит в камеру, но уже немного опустив подбородок вниз. Благодаря этому движению ее взгляд стал еще более выразительным и глубоким.

Напомним, что Мерьем Узерли родила дочку 8 января и сразу же показала малышку поклонникам. На фото счастливая мама держит крошку на руках и от нежности и усталости слегка прикрыла глаза, пока девочка спала на ее груди.

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