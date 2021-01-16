Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли порадовала поклонников новым фото в интересном восточном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу актрисы в соцсети.

Так, на странице Уэзерли появилась фотография, на которой она в наряде и аксессуарах в восточном стиле позирует на камеру, скрестив руки. Образ красавицы дополнил едва заметный макияж в нюдовых оттенках, благодаря чему она выглядит невероятно натурально, но в то же время загадочно и даже несколько сказочно.

"Моя султанша", "Хюррем вернулась", "Мой ангел", "Абсолютная красота", "Невероятная", "Боже, какая женщина!", "Вы очень красивая, глаз не оторвать", "Восхищаюсь вашей красотой", "Как же тебе идет этот образ!", "Взгляд такой пронзительный, невероятно", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что недавно Мерьем Узерли снова стала матерью. Актриса решила долго не скрывать лицо дочери и недавно опубликовала ее снимок. Также она рассекретила имя девочки-малышку назвали Лили Кои. На новом кадре Мерьем держала ребенка на руках, и на этот раз скрыла его лицо.

Напомним, что Мерьем Узерли из "чудесного века" родила и показала младенца: кадры из роддома произвели фурор