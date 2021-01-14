Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Великолепный век", поразила неповторимой улыбкой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько портретов, покорив своей несравненной внешностью. Как известно, на днях актриса родила вторую дочку. Сейчас звезда восстанавливается после родов, но не забывает баловать поклонников архивными кадрами.

На первом фото Мерьем предстала в привычном для себя образе. Она была одета в элегантное платье, которое подчеркнуло ее утонченную шею и идеальное лицо. Актриса поднесла руки к волосам, благодаря чему портрет выглядел особенно сочно.

А вот второе фото, которым поделилась Узерли, стало весьма необычным для ее аккаунта. Обычно звезда предпочитает сдержанный вид, но тут она смеялась и светилась от счастья. Фотографы сумели снять голливудскую улыбку актрисы во всей красе. Изюминку лучезарному образу добавили кудряшки на голове актрисы.

Судя по всему, этот снимок передает внутреннее состояние звезды, которая счастлива появлению в ее жизни маленького человечка.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась яркими снимками из свежей фотосессии. Зеленоглазая звезда позировала в роскошном платье, бретельки которого соскользнули с плеч.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" сияет от счастья, глядя на новорожденную дочь: "Родилась султанша!".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" впервые показала лицо новорожденной дочки: "Чистая любовь".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» взволновала видом после рождения малыша: «Такая грустная…».