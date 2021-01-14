Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" зворушила публіку новим фото

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка поділилася в "сторіз" в Instagram свіжим кадром, на якому вперше показала обличчя своєї новонародженої дочки.

Малятко в білій шапочці з зірками мирно спала в своїй колисці, накрита світлою ковдрою. Звичайно, поки ще важко сказати, чи схожа вона на Мер'єм - публіці залишається тільки милуватися й радіти за щасливе сімейство.

"Ласкаво просимо, Лілі Коі", - йдеться у листівці, домальованій до кадру. Також Узерлі написала "чиста любов".

Нагадаємо, малятко з'явилося на світ 8 січня.

"Моя дорога Лілі Коі, Лара Джеміма, тато і я так раді тебе вітати в нашій родині💕ми такі щасливі, що ти приєдналися до нас... Будемо захищати і любити нескінченно... 🍼 🥰 💕 ",- повідомляла тоді Узерлі в Instagram.

Батьком дівчинки є американський бізнесмен, який живе в Німеччині. Його ім'я актриса не розкриває, однак, в одному з інтерв'ю говорила, що збирається вступити з ним у шлюб.

Це вже друга дитина Мер'єм. У неї є старша дочка Лара Джеміма, якій в лютому виповниться 7 років. З її батьком, турецьким бізнесменом Джаною Атешою, Узерлі розійшлася, коли ще була на четвертому місяці вагітності.

Через це у актриси тоді стався нервовий зрив, і влітку 2013 року, в розпал зйомок третього сезону «Величного століття», вона розірвала контракт і поїхала на батьківщину до Німеччини.

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