Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" растрогала публику новым фото

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда поделилась в "сториз" в Инстаграм свежим кадром, на котором впервые показала лицо своей новорожденной дочери.

Малышка в белой шапочке со звездами мирно спала в своей люльке, накрытая светлым одеяльцем. Конечно, пока еще трудно сказать, похожа ли она на Мерьем - публике остается только миловаться и радоваться за счастливое семейство.

"Добро пожаловать, Лили Кои", - говорится в открытке, пририсованной к кадру. Также Узерли написала "чистая любовь".

Напомним, малышка появилась на свет 8 января.

"Моя дорогая Лили Кои, Лара Джемима, папа и я так рады тебя приветствовать в нашей семье💕Мы так счастливы, что ты присоединились к нам... Будем защищать и любить бесконечно... 🍼🥰💕", - сообщала тогда Узерли в Инстаграм.

Отцом девочки является американский бизнесмен, который живет в Германии. Его имя актриса не раскрывает, однако, в одном из интервью говорила, что собирается вступить с ним в брак.

Это уже второй ребенок Мерьем. У нее есть старшая дочка Лара Джемима, которой в феврале исполнится 7 лет. С ее отцом, турецким бизнесменом Джаной Атешой, Узерли разошлась, когда еще была на четвертом месяце беременности.

Из-за этого у актрисы тогда случился нервный срыв, и летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона «Великолепного века», она разорвала контракт и уехала на родину в Германию.

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