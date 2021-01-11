Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" розчулила публіку новим кадром з молодшою донькою

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала з новонародженою Лілі Коі.

Сяюча Мер'єм в темно-синій кофті позувала з дитиною в білій шапочці. Здавалося, що малятко спало, тому мати дуже обережно тримала її на руках. Актриса з усією любов'ю розглядала крихітку.

Обробивши кадр в спеціальному додатку, Узерлі "домалювала" собі зірочки на обличчі, а також додала смайлики з сердечком та ангелом.

Раніше зірка викладала повноцінний пост з фотографіями, в якому повідомила радісну новину та показала, як годує новонароджену доньку грудьми. Малятко з'явилося на світ 8 січня.

"Моя дорога Лілі Коі Лара Джеміма, тато і я так раді тебе вітати в нашій родині💕ми такі щасливі, що ти приєдналися до нас... Будемо захищати і любити нескінченно... 🍼 🥰 💕", - йдеться в пості.

Користувачі не вгамовуються з привітаннями, бажаючи й мамі, й доньці щастя та здоров'я. Багато хто порівнює Лілі Коі з екранною спадкоємицею героїні Мер'єм Узерлі Хюрем Султан - Міхрімах Султан.

"Народилася прекрасна султанша😍"



"Вітаю💝 💝 💝!!! Нехай малюк росте здоровим !!! 😍"

"Яка мила казка, здоров'я тобі бажаю"

"Ось тепер вона, як героїня фільму, народила в реальності...Мої привітання💛найщиріші.. Мер'єм ти супер...Ти розумничка..."

"Маленьке диво😍"

"Вітаю від усієї України 😍❤️❤️ нехай росте здоровим і щасливим ❤️ 😘 😘 "

"Маленька Міхрімах Султан, нова пані 💕 💕 😍"

Відзначимо, Узерлі вже виховує старшу дочку - Лару Джеміму, дівчинці в лютому буде 7 років.

Нагадаємо, що Узерлі з "Величного століття" в королівській накидці вперше показала кругленький животик

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