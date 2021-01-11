Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" розчулила публіку новим кадром з молодшою донькою
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала з новонародженою Лілі Коі.
Сяюча Мер'єм в темно-синій кофті позувала з дитиною в білій шапочці. Здавалося, що малятко спало, тому мати дуже обережно тримала її на руках. Актриса з усією любов'ю розглядала крихітку.
Обробивши кадр в спеціальному додатку, Узерлі "домалювала" собі зірочки на обличчі, а також додала смайлики з сердечком та ангелом.
"Заміжня" Бузова в небезпечному міні-бікіні осоромилася перед публікою, необачні фото: "Олечка, де твої..."
"Заміжня" Бузова в небезпечному міні-бікіні осоромилася перед публікою, необачні фото: "Олечка, де твої..."
Дженніфер Лопес показала пік спокушання в непристойному костюмі з одних блискіток: "Пора одягнутися, королева"
Трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками "втратила дитину: "навіть не очікувала цього..."
Дивом вдалося вижити: атракціон ледь не забрав життя харків'янки з дитиною, кадри
Раніше зірка викладала повноцінний пост з фотографіями, в якому повідомила радісну новину та показала, як годує новонароджену доньку грудьми. Малятко з'явилося на світ 8 січня.
"Моя дорога Лілі Коі Лара Джеміма, тато і я так раді тебе вітати в нашій родині💕ми такі щасливі, що ти приєдналися до нас... Будемо захищати і любити нескінченно... 🍼 🥰 💕", - йдеться в пості.
Користувачі не вгамовуються з привітаннями, бажаючи й мамі, й доньці щастя та здоров'я. Багато хто порівнює Лілі Коі з екранною спадкоємицею героїні Мер'єм Узерлі Хюрем Султан - Міхрімах Султан.
"Народилася прекрасна султанша😍"
"Вітаю💝 💝 💝!!! Нехай малюк росте здоровим !!! 😍"
"Яка мила казка, здоров'я тобі бажаю"
"Ось тепер вона, як героїня фільму, народила в реальності...Мої привітання💛найщиріші.. Мер'єм ти супер...Ти розумничка..."
"Маленьке диво😍"
"Вітаю від усієї України 😍❤️❤️ нехай росте здоровим і щасливим ❤️ 😘 😘 "
"Маленька Міхрімах Султан, нова пані 💕 💕 😍"
Відзначимо, Узерлі вже виховує старшу дочку - Лару Джеміму, дівчинці в лютому буде 7 років.
Нагадаємо, що Узерлі з "Величного століття" в королівській накидці вперше показала кругленький животик
А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" звела з розуму пухкими губами і млосним поглядом