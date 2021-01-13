Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі «Величне століття» Хюррем Султан, опублікувала свіжі фото після народження другої дитини

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію знімків, зроблених у професійній студії. Актриса одягла розкішну пишну сукню, в якій стала схожою на принцесу. Наряд з незвичайним глибоким вирізом підкреслив округлу фігуру зірки, яка змінилася під час вагітності.

На голові у Узерлі красувалося оригінальна прикраса зі штучних квітів. Ніжний макіяж завершував образ. Незважаючи на розкішний вигляд, виглядала актриса дуже сумною, на що відразу ж звернули увагу шанувальники.

"Мило", " Краща!", "Наша Роксолана", «просто шикарна», «Королева», "найкраща актриса", "Ну що ж ти така сумна, улюблена наша красуня??", "Ви прекрасна моя пані"," з кожним днем красивіше!", "Ух ти дуже красива", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, на початку січня Мер'єм Узерлі народила дочку, яку назвали Лілі Коі. Також у актриси є дочка від інших відносин, яку звуть Лара. Незважаючи на те, що артистка довгий час приховувала свою вагітність, свою новонароджену дочку вона показала шанувальникам відразу ж після народження. Фото було опубліковано в Instagram зірки.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі без ліфчика розбурхала видом на прогулянці:"знову красу підвезли".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі перетворилася на справжню німфу, яскраве фото:"красуня Хюррем".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі сяє від щастя, дивлячись на новонароджену дочку: "народилася султанша!".