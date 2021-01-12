Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття", яка нещодавно народила другу дочку, вразила красою
Руда зірка опублікувала фото, на якому демонструє всю свою красу крупним планом, передає Politeka.net.
37-річна актриса позувала в наряді, бретельки якого небезпечно ковзали по плечах.
Волосся артистки було розпущене і закинуте назад. На голову зірка одягла гілочку, яка стала відмінним завершенням образу, схожим на німфу.
На фото заворожував погляд знаменитості - очі були просто смарагдовими й відірватися від них було не можна.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
Глущенко з "Дизель шоу" ошелешила розповіддю про витівку чоловіка, плани різко змінилися: "Поїхали здавати ПЛР тест"
50-річна Ірина Білик "перекроїла" обличчя, перетворившись на дівчинку: "Схожа на Аліну Гросу…"
Фаворитка Ями з "Танців з зірками" в шортиках, що ледь прикривають сідниці, виконала свою мрію: "Вкрадуть!"
51-річна Лопес у сукні з декольте до пупка "випустила" бюст перед камерами: "Підкоряйтеся богині"
Пухкі губи були підкреслені ніжним і легким блиском.
Зірка торкалася до себе долонями й дивилася прямо.
За дві години пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали захоплені коментарі зірці. Їх вразив настільки яскравий і казковий образ.
"Красуня Хюррем", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Мер'єм Узерлі придбала широку популярність після виконання головної ролі в серіалі "Величне століття".
Майбутня зірка народилася у 1983 році у німецькому Касселі. У дівчини є ще двоє братів і сестра.
У п'ять років Мер'єм стала робити перші кроки в акторській кар'єрі, вийшовши на сцену театру, яким керував друг її тата.
Пізніше в школі майбутня артистка стала поглиблено вивчати мистецтво і зіграла безліч ролей як в театрі, так і на шкільній сцені.
Так поступово її кар'єра росла, а сплеск стався саме після виходу зазначеного серіалу.
Нагадаємо, що Узерлі з "Величного століття" в Королівській накидці вперше показала кругленький животик
А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з " Величного століття» звела з розуму пухкими губами і млосним поглядом