Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття", яка нещодавно народила другу дочку, вразила красою

Руда зірка опублікувала фото, на якому демонструє всю свою красу крупним планом, передає Politeka.net.

37-річна актриса позувала в наряді, бретельки якого небезпечно ковзали по плечах.

Волосся артистки було розпущене і закинуте назад. На голову зірка одягла гілочку, яка стала відмінним завершенням образу, схожим на німфу.

На фото заворожував погляд знаменитості - очі були просто смарагдовими й відірватися від них було не можна.

Пухкі губи були підкреслені ніжним і легким блиском.

Зірка торкалася до себе долонями й дивилася прямо.

За дві години пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали захоплені коментарі зірці. Їх вразив настільки яскравий і казковий образ.

"Красуня Хюррем", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі придбала широку популярність після виконання головної ролі в серіалі "Величне століття".

Майбутня зірка народилася у 1983 році у німецькому Касселі. У дівчини є ще двоє братів і сестра.

У п'ять років Мер'єм стала робити перші кроки в акторській кар'єрі, вийшовши на сцену театру, яким керував друг її тата.

Пізніше в школі майбутня артистка стала поглиблено вивчати мистецтво і зіграла безліч ролей як в театрі, так і на шкільній сцені.

Так поступово її кар'єра росла, а сплеск стався саме після виходу зазначеного серіалу.

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