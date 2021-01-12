Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век", которая недавно родила вторую дочь, поразила красотой

Рыжая звезда опубликовала фото, на котором демонстрирует всю свою красоту крупным планом, передает Politeka.net.

37-летняя актриса позировала в наряде, бретельки которого опасно скользили по плечам.

Волосы артистки были распущены и закинуты назад. На голову звезда надела веточку, которая стала отличным завершением образа, похожим на нимфу.

На фото завораживал взгляд знаменитости - глаза были просто изумрудными и оторваться от них было нельзя.

Пухлые губы были подчеркнуты нежным и легким блеском.

Звезда прикасалась к себе ладонями и смотрела прямо.

За два часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали восторженные комментарии звезде. Их впечатлил столь яркий и сказочный образ.

"Красавица Хюррем", - написал один из поклонников.

Напомним, Мерьем Узерли приобрела широкую популярность после исполнения главной роли в сериале "Великолепный век".

Будущая звезда родилась в 1983 году в немецком Касселе. У девушки есть еще двое братьев и сестра.

В пять лет Мерьем стала делать первые шаги в актерской карьере, выйдя на сцену театра, которым руководил друг ее папы.

Позже в школе будущая артистка стала углубленно изучать искусство и сыграла множество ролей как в театре, так и на школьной сцене.

Так постепенно ее карьера росла, а всплеск произошел именно после выхода указанного сериала.

Напомним, что Узерли из «Великолепного века» в королевской накидке впервые показала округлившийся животик

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