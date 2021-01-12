Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век", которая недавно родила вторую дочь, поразила красотой
Рыжая звезда опубликовала фото, на котором демонстрирует всю свою красоту крупным планом, передает Politeka.net.
37-летняя актриса позировала в наряде, бретельки которого опасно скользили по плечам.
Волосы артистки были распущены и закинуты назад. На голову звезда надела веточку, которая стала отличным завершением образа, похожим на нимфу.
На фото завораживал взгляд знаменитости - глаза были просто изумрудными и оторваться от них было нельзя.
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Пухлые губы были подчеркнуты нежным и легким блеском.
Звезда прикасалась к себе ладонями и смотрела прямо.
За два часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали восторженные комментарии звезде. Их впечатлил столь яркий и сказочный образ.
"Красавица Хюррем", - написал один из поклонников.
Напомним, Мерьем Узерли приобрела широкую популярность после исполнения главной роли в сериале "Великолепный век".
Будущая звезда родилась в 1983 году в немецком Касселе. У девушки есть еще двое братьев и сестра.
В пять лет Мерьем стала делать первые шаги в актерской карьере, выйдя на сцену театра, которым руководил друг ее папы.
Позже в школе будущая артистка стала углубленно изучать искусство и сыграла множество ролей как в театре, так и на школьной сцене.
Так постепенно ее карьера росла, а всплеск произошел именно после выхода указанного сериала.
Напомним, что Узерли из «Великолепного века» в королевской накидке впервые показала округлившийся животик
А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» свела с ума пухлыми губами и томным взглядом