Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе на відпочинку

На кадрі Мер'єм здалася в міні-спідниці і ТОПі. Красуня доповнила образ стильними окулярами, а волосся зібрала назад. Дівчина стояла біля одного зі знаменитих каналів Венеції, загнувши одну ніжку. Узерлі посміхалася, взявшись за огорожу руками. Топ був приспущений на плечі, тому на знімку можна побачити пишний бюст красуні, яка вирішила не приховувати його, додаючи нотку пікантності образу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Венеція, Італія. 2019, люблю", - підписала зірка фотографію.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як зірка залишила кадр в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Найкрасивіша, для нас назавжди залишишся як Хюррем", "нереальна красуня",» дуже красива«,» обожнюю тебе«, " Мер'єм, ти найкраща!", "Ця красуня, боже», «у кожному вбранні красива», «Мер'єм, моя мрія зустрітися з вами», «Ну знову красу підвезли, супер», "ідеальна".

Повідомлялося, що популярна турецька актриса Мер'єм Узерлі вразила новим образом.

Актриса сфотографувала себе крупним планом. Її волосся стало рожевим, що кардинально вплинуло на її зовнішність. Мер'єм прикрила волоссям частину обличчя, залишивши відкритим тільки одне око.

Нагадаємо, Узерлі з "Величного століття" в Королівській накидці вперше показала кругленький животик

А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" звела з розуму пухкими губами і млосним поглядом

Також Politeka повідомляла, що Узерлі з "Величного століття" підкорила ніжним поглядом, показавши обличчя зблизька



