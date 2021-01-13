Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век» Хюррем Султан, опубликовала свежие фото после рождения второго ребенка

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию снимком, сделанных в профессиональной студии. Актриса надела роскошное пышное платье, в котором стала похожей на принцессу. Наряд с необычным глубоким вырезом подчеркнул округлившуюся во время беременности фигуру звезды.

На голове у Узерли красовалось оригинальное украшение из искусственных цветов. Нежный макияж завершал образ. Несмотря на роскошный вид, выглядела актриса очень грустной, на что сразу же обратили внимание поклонники.

«Мило», «Лучшая!», «Наша Роксолана», «Просто шикарна», «Королева», «Самая лучшая актриса», «Ну что же ты такая грустная, любимая наша красавица??», «Вы прекрасна моя госпожа», «С каждым днем ​​красивее!», «Ух ты очень красивая», - пишут пользователи сети.

Как известно, в начале января Мерьем Узерли родила дочку, которую назвали Лили Кои. Также у актрисы есть дочка от других отношений, которую зовут Лара. Несмотря на то, что артистка долгое время скрывала свою беременность, свою новорожденную дочку она показала поклонникам сразу же после рождения. Фото было опубликовано в Инстаграм звезды.

Напомним, что Мерьем Узерли без лифчика взбудоражила видом на прогулке: "Снова красоту подвезли".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли превратилась в настоящую нимфу, яркое фото: "Красавица Хюррем".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли сияет от счастья, глядя на новорожденную дочь: "Родилась султанша!".