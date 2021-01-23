Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в прозорій блузці показала бюст без збентеження

Розкішна Дженніфер Лопес в 51 рік вважається еталоном краси і прикладом для мільйонів жінок. Мама двох дітей виглядає бездоганно і продовжує інтригувати образами в модних фотосесіях. Нещодавно артистка також взяла участь у провокативній фотосесії.

Так, 51-річна співачка і актриса знялася для лютневого номера американського Elle. Приводом послужив запуск її нової лінії косметики JLO, якою вона так пишається і демонструє при будь-якому зручному випадку.

Багато уваги до Лопес привернули кадри, на яких знаменитість позувала без білизни і в прозорій рожевій блузці. Таким чином зірці вдалося підкорити фігурою в черговий раз. І це не дивно, адже крім тренувань в залі, Джей намагається бігати щоранку по п'ять кілометрів.

Також Лопес намагається якомога частіше ходити на класи бразильського танцю самбу і фітнес-програму на основі латиноамериканських ритмів зумбу. Не забуває зірка і про медитацію, практикуючись по 20 хвилин щоранку і ніч.

Не забуває Лопес запально танцювати в боді і купальниках – без них не обходиться жоден її виступ. На фан-акаунті було опубліковано яскраве фото з новим образом Лопес, що позує в синьому боді на латексних лямках і в чорних масивних ботфортах на шпильці.

"Сподіваюся, вам сподобався відпустку; Королева❤; ці інші дівчата в 20 і 25 ніколи не змогли б😍; Королева; Краса твоя вражаюча! Красива і чудова жінка. 🔥 🔥 ; Чудово🔥; Я захоплююся тобою з кожним днем все більше❤; ти виглядаєш красивіше з кожним днем ... 😍 😍 ; Прекрасні троянди🔥».

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