Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в прозрачной блузке показала бюст без смущения
Роскошная Дженнифер Лопес в 51 год считается эталоном красоты и примером для миллионов женщин. Мама двух детей выглядит безупречно и продолжает интриговать образами в модных фотосессиях. Недавно артистка также приняла участие в провкативной фотосессии.
Так, 51-летняя певица и актриса снялась для февральского номера американского Elle. Поводом послужил запуск ее новой линии косметики JLO, которой она так гордится и демонстрирует при любом удобном случае.
Много внимания к Лопес привлекли кадры, на которых знаменитость позировала без белья и в прозрачной розовой блузке. Таким образом звезде удалось покорить фигурой в очередной раз. И это не удивительно, ведь помимо тренировок в зале, Джей старается бегать каждое утро по пять километров.
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Также Лопес старается как можно чаще ходить на классы бразильского танца самбу и фитнес-программу на основе латиноамериканских ритмов зумбу. Не забывает звезда и о медитации, практикуясь по 20 минут каждое утро и ночь.
Не забывает Лопес зажигательно танцевать в боди и купальниках – без них не обходится ни одно ее выступление. На фан-аккаунте было опубликовано яркое фото с новым образом Лопес, позирующей в синем боди на латексных лямках и в черных массивных ботфортах на шпильке.
«Надеюсь, вам понравился отпуск; Королева ❤; Эти другие девушки в 20 и 25 никогда не смогли бы😍; Королева; Красота твоя впечатляющая! Красивая и чудесная женщина. 🔥🔥; Великолепно🔥; Я восхищаюсь тобой с каждым днем все больше ❤; Ты выглядишь красивее с каждым днем ... 😍😍; Прекрасные розы🔥».
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