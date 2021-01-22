На сцені в такому вигляді його ще не бачили

Популярний український співак Олег Винник здивував новим іміджем з густою щетиною

Як пише Politeka.net, музичний продюсер і автор пісень Софії Ротару Руслан Квінта на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" опублікував спільне фото з артистом в студії звукозапису. Автор у синій толстовці, шарфі і червоній шапці зробив селфі поруч з Олегом Винником, який вбрався в чорну кофту з капюшоном і бейсболку власного бренду. Примітно, що особи обох чоловіків пристойно заросли.

"Нам бриЦЦя чи не бриЦЦя?", - поцікавився Роман Квінта в описі і розсмішив Дмитра Монатіка, який відреагував на пост в коментарях.

Шанувальники музикантів не залишилися осторонь і засипали їх різними відгуками, при цьому думки коментаторів розділилися:

"Обов'язково треба голитися"; "ні в якому разі", "передозування вовками🤣 🔥"; "ми вже згодні на будь - якого будь Анатоліча 😁 - і голеного, і не голеного 😁. Швидше б уже концерти поновилися ... дуже скучили"; "ви завжди гарні що так що так"; "красиві, можна і не голитися"; " можна походити не голеним, а потім все-таки поголитися! Легка щетина добре!"; "Це тільки на мій смак і без образ. Я б порекомендувала Олегу підстрицця 😂 і моя мама його обожнює любимо!"; "Олег Анатолійович як завжди красиво, стильно виглядає, Ви теж хороший! Ні".

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