У Росії йдуть масштабні акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якого заарештували після повернення з Німеччини

Обурені росіяни 23 січня збираються на мітинги під гаслом "Свободу Навальному" , вони запланували в 93 містах Росії, передає Politeka.net. Організатори пропонують збиратися на центральних площах о 14:00 за місцевим часом, акції вже почалися на Далекому Сході і в Сибіру, проте російська влада оголосила їх незаконними і санкціонували затримання.

Між протестувальниками і силовиками почалися запеклі сутички, як у Білорусі. Найпотужніші зіткнення відбуваються у Владивостоці, де зібралися від однієї до трьох тисяч осіб, зав'язалася масштабна бійка між правоохоронцями і групою демонстрантів, яких спробували затримати. Очевидці поширили в соцмережах відео, на яких чутні попереджувальні постріли. За даними ЗМІ, правоохоронці силою розчистили майже всі центральні вулиці, мінімум одну людину затягли в автозак в несвідомому стані. Учасники акції відбивалися, кидали в омонівців пляшки, каміння і навіть монети.

У Якутії люди теж протестують, незважаючи на сувору погоду і температуру в -50 градусів. Поліцейські вже затримали деяких громадян, які чинили відчайдушний опір. У Читі хтось із учасників акції кинув у бік співробітників ОМОНу димову шашку. У Хабаровську на площі Леніна зібралися близько тисячі людей, хоча силовики довго намагалися їх стримувати за допомогою огорож, незабаром учасників ходи почали затримувати під дитячі пісні з динаміків.

У Москві першу людину затримали ще до початку масових демонстрацій - чоловіка відвезли у відділ МВС після одиночного пікету з плакатом "Я не боюся" на Пушкінській площі. Як передає "Медуза", на під'їзді до столиці РФ помітили колону бронетранспортерів, які рухалися по Горьківському шосе.

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