Сход лавины на горнолыжном курорте унес жизни трех человек, среди которых оказался маленький ребенок

Трагедия произошла в России, в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» у города Норильск вечером 8 января. О ней сообщали российские СМИ и многочисленные Телеграм-каналы.

Как стало известно, лавина накрыла дома, расположенные в районе лыжной трассы. Три здания были сильно разрушены. В этот момент в некоторых домах находились люди, которые оказались погребены под завалами.

Одной семье удалось выбраться из-под снега самостоятельно, а для извлечения других были привлечены спасатели.

В российском МЧС рассказали, что всего в спасательной операции участвовали 280 человек. Они составили список людей, которые могли находится на территории обвала. В него попали 35 человек.

В ходе спасательной операции были обнаружены три трупа – 38-летней женщины, мужчины и полуторагодовалого ребенка. Также из-под завалов извлекли 14-летнего подростка, которого увезли в больницу с серьезными травмами.

Известно, что мальчик находился в доме со своим отцом и матерью, которые оказались в числе погибших. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По последним данным, поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены: спасатели нашли всех людей из своего списка.

Въезд на злополучный склон остается закрытым. Местные утверждают, что не исключена возможность второй лавины.

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