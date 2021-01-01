В Карпатах более 70 человек зависли на подъемнике, который неожиданно вышел из строя

ЧП в первый день 2021 года произошло на горнолыжном курорте в селе Славское Львовской области. О нем рассказали в пресс-службе ГСЧС.

По словам спасателей, они получили сообщение об остановке подъемника на канатной дороге в 13:35. При этом, на нем остались висеть 74 туриста, среди которых было 13 детей и три беременные женщины.

Спасатели начали снимать людей с подъемника в 14:20. В это время температура воздуха достигала 1 градуса тепла. Всех туристов удалось успешно снять с подъемника уже к 16:05.

В этой операции участвовали в общей сложности 27 спасателей и 4 единицы техники.

Как стало известно, остановка подъемника с туристами произошла из-за того, что из строя вышла местная трансформаторная подстанция.

Ранее мы сообщали о том, что на Прикарпатье в курортном поселке городского типа Ворохта жители жалуются на нашествие волков, которые опасно близко приблизились к домам людей и атакуют домашних животных. Жители боятся выходить на улицу в позднее время суток.

Местные признаются, что не помнят, чтобы стаи хищников были настолько агрессивными.

Жители Ворохты рассказывают, что к домам людей хищники приходят затемно, и охотятся за домашними собаками, которые уступают им размером и к тому же сидят на цепи.

Напомним, лютый мороз со снегом нагрянули в Карпаты, все кругом белым бело: красочные фото зимних гор.

Как сообщала Politeka, погода приготовила новое испытание, экстренное обращение спасателей: "это может привести к...".

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