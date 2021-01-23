В России идут масштабные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения из Германии

Возмущенные россияне 23 января собираются на митинги под лозунгом "Свободу Навальному", они запланировали в 93 городах России, передает Politeka.net. Организаторы предлагают собираться на центральных площадях в 14:00 по местному времени, акции уже начались на Дальнем востоке и в Сибири, однако российские власти объявили их незаконными и санкционировали задержания.

Между протестующими и силовиками начались ожесточенные стычки, как в Беларуси. Самые мощные столкновения происходят во Владивостоке, где собрались от одной до трех тысяч человек, завязалась масштабная драка между правоохранителями и группой демонстрантов, которых попытались задержать. Очевидцы распространили в соцсетях видео, на которых слышны предупредительные выстрелы. По данным СМИ, правоохранители силой расчистили почти все центральные улицы, минимум одного человека затащили в автозак в бессознательном состоянии. Участники акции отбивались, бросали в омоновцев бутылки, камни и даже монеты.

В Якутии люди тоже протестуют, несмотря на суровую погоду и температуру в -50 градусов. Полицейские уже задержали некоторых граждан, которые оказали отчаянное сопротивление. В Чите кто-то из участников акции бросил в сторону сотрудников ОМОНа дымовую шашку. В Хабаровске на площади Ленина собрались около тысячи человек, хотя силовики долго пытались их сдерживать при помощи ограждений, вскоре участников шествия начали задерживать под детские песни из динамиков.

В Москве первого человека задержали еще до начала массовых демонстраций - мужчину увезли в отдел МВД после одиночного пикета с плакатом "Я не боюсь" на Пушкинской площади. Как передает "Медуза", на подъезде к столице РФ заметили колонну бронетранспортеров, которые двигались по Горьковскому шоссе.

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