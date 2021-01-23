Україна виходить з локдауну, але вводяться нові обмеження з 25 січня
Посилений карантин діє до 24 січня включно, а вже з наступного дня країна повертається до обмежень, які діяли напередодні Нового року.
Про це попередив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на особистій сторінці в Телеграм.
За словами Шмигаля, вже з 25 січня вся територія України буде в "помаранчевій" зоні карантину, тому з понеділка почнуть діяти наступні обмеження:
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- заборонено роботу засобів розміщення, крім готелів, а ресторани з розважальними закладами не зможуть працювати в нічний час;
- робота дискотек і нічних клубів-під забороною;
- культурні масові заходи можуть проводитися, але тільки при обмеженні в одну людину на 10 кв. метрів, не більше 20 осіб;
- транспорт працює за умови, що заповнюється тільки за кількістю місць;
- почнуть працювати непродовольчі ринки і магазини;
- поновлюється навчальний процес у школах, дозволена робота дитячих садків;
- кінотеатри та музеї працюють за умови завантаженості залу на 50%;
- забороняється самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.
Також раніше повідомлялося, що додаткові обмеження, які були встановлені урядом на період з 8 по 24 січня, перестануть діяти з 25 січня. При цьому інші карантинні обмеження, що стосуються роботи навчальних закладів, залишаються в силі.
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