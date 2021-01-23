Украина выходит из локдауна, но вводятся новые ограничения с 25 января

Усиленный карантин действует до 24 января включительно, а уже со следующего дня страна возвращается к ограничениям, которые действовали накануне Нового года.

Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль на личной странице в Телеграм.

По словам Шмыгаля, уже с 25 января вся территория Украины будет в "оранжевой" зоне карантина, поэтому с понедельника начнут действовать следующие ограничения:

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  • запрещена работа средств размещения, кроме гостиниц, а рестораны с развлекательными заведениями не смогут работать в ночное время;
  • работа дискотек и ночных клубов - под запретом;
  • культурные массовые мероприятия могут проводиться, но только при ограничении в одного человека на 10 кв. метров, не более 20 человек;
  • транспорт работает при условии, что заполняется только по количеству мест;
  • начнут работать непродовольственные рынки и магазины;
  • возобновляется учебный процесс в школах, разрешена работа детских садов;
  • кинотеатры и музея работают при условии загруженности зала на 50%;
  • запрещается самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

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Стоит также отметить, что дополнительные ограничения, которые были установлены правительством на период с 8 по 24 января, перестанут действовать с 25 января. При этом другие карантинные ограничения, касающиеся работы учебных заведений, остаются в силе.

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