Украинцы будут длительный период жить с пандемией коронавируса
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью изданию "Страна".
Он уточнил, что в Минздраве не исключают, что 2021 год пройдет под знаком COVID-19, но надеются, что ситуация не будет такой тяжелой, как в 2020-м, и карантинные ограничения можно будет ослабить.
"Если серьезно, коронавирус – абсолютно новая болезнь, которую никто до конца еще не понимает. Начиная от симптоматики и заканчивая последствиями. Все слабо себе отдают отчет, во что это может вылиться", – отметил министр.
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Он сказал, что в случае с COVID-19 хочется верить в лучшее. Количество заболевших украинцев потенциально должно снизиться, когда в стране начнется вакцинация.
"У меня есть желание, чтобы уже к лету 2021-го карантин был практически отменен", – указал министр. Он уточнил, что речь идет не об отмене масок – их, скорее всего, будут продолжать носить в закрытых помещениях – но другие карантинные ограничения можно будет свести к минимуму.
Напомним, что по состоянию на 20 января коронавирусом в мире и в Украине заболели 96,6 млн человек. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили еще у 585 тыс. пациентов. Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются, что уровень смертности от СOVID-19 вскоре достигнет 100 тыс. за неделю.
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, врач предупредила, чем он опасен для украинцев.
Также Politeka писала, что врач объяснила, когда улучшится ситуация в Украине.