Відома російська журналістка Ксенія Собчак, яка вирушила за кордон після арешту опозиціонера Олексія Навального, публічно розкритикувала Філіпа Кіркорова за його "пропутінську" позицію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Собчак у сомережі.

Так, російська журналістка запостила собі в сторіс скріншот свого коментаря, який вона залишила під постом Філіпа Кіркорова, у якому він висловився проти протестів в РФ, заявивши, що Путін - "найкращий президент".

Собчак не стрималась та вирішила публічно звернутись до Кіркорова з цього приводу.

"Філіп, а де було порушення закону? Ти знаєш, що Конституція дає право всім на мирні ходи і зібрання? І ті обмеження, які були зроблені "скаженим принтером", незаконні?" - запитала вона у співака.

В коментарях журналістку підтримали і інші користувачі соцмережі, звинувативши Кіркорова у продажності.

"Не заважайте йому лизати", "У нього мозок розміром із сірникову коробку", "Ні, він знає, як за гроші очко уряду продати", - пишуть під коментарем Собчак.

Як відомо, після масових протестів в Росії Кіркоров вирішив висловитись на підтримку Путіна. Після скандальної публікації від Кіркорова відписалась навіть його колишня дружина Алла Пугачова.

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