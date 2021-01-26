В Україні зафіксували перший випадок захворювання небезпечним хантавірусом
Вірусом заразився чоловік з Дрогобичівського району Львівської області, передає Zaxid.net слова головного санітарного лікаря регіону Наталії Тимко.
Напередодні в місцеву лікарню звернувся чоловік з підвищеною температурою, болями в м'язах, крововиливами і низьким виділенням сечі. Лікарі припустили, що пацієнт підхопив геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, яку викликав хантавірус. Медичне дослідження матеріалів, які відправили в лабораторію київського Центру громадського здоров'я підтвердив побоювання.
Хворого чоловіка спочатку госпіталізували в обласній інфекційній лікарні, а потім перевели в клінічну через небезпечні проблеми з нирками. На щастя, чоловік вже видужав і виписався з медустанови.
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Хантавірусом можна заразитися, якщо доторкнутися гризуна, такого як миша або Щур, а також при контакті з їх виділеннями. Найсильніше підхопити його ризикують ті, хто живе в сільській місцевості. Недуга найчастіше проявляється у вигляді геморагічної лихоманки з порушенням роботи нирок (смертність до 12%) або легеневого синдрому (за статистикою вмирають близько 38% хворих).
Розпізнати хантавірус можна за такими симптомами:
- біль в м'язах і попереку;
- нудота, болі в животі, блювота;
- підвищення температури, лихоманка;
- крововилив;
- утруднене дихання, кашель;
- головні болі або запаморочення.
Як пише "Ракурс", хантавірус зазвичай не передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, тому масової небезпеки він не несе. Однак при роботі з рослинами або грунтом краще надягати захисні рукавички, а також регулярно вимивати руки з милом. Крім того, рекомендують перед вживанням добре мити і обробляти продукти, які зберігалися в льохах і підвалах - улюбленому місці для гризунів.
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