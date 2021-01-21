Неправильное лечение коронавируса может ухудшить состояние пациента

Врач-пульмонолог Светлана Гук в интервью для украинских СМИ рассказала, что применение антибиотиков при первых симптомах коронавируса может стать очень дорогой ошибкой.

Она также уточнила, что принимать антибиотики при первых симптомах коронавируса неправильно, так как поражение легких вызвано не бактериями, пишет РБК Украина.

Врач пояснила, что бесконтрольное и бессмысленное назначение антибиотиков приводит не только к лишней трате денег, но и к испорченной микрофлоре кишечника. А в будущем человека могут ждать и другие последствия.

"В будущем человека поджидают более грозные последствия: устойчивость микрофлоры к антибиотикам — антибиотикорезистентность. Если назначать эти лекарства неоправданно, то угроза приближается семимильными шагами", — объяснила специалист.

Она отметила, что антибиотики должны отпускаться в аптеках только по рецепту, а правильное лечение при коронавирусе должен назначать врач.

Напомним, что по состоянию на четверг, 21 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 97 млн человек. За минувший день выявили 671 198 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2 млн пациентов.

Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.