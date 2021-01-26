В Украине зафиксировали первый случай заболевания опасным хантавирусом

Вирусом заразился мужчина из Дрогобычевского района Львовской области, передает Zaxid.net слова главного санитарного врача региона Наталии Тимко.

Накануне в местную больницу обратился человек с повышенной температурой, болями в мышцах, кровоизлияниями и низким выделением мочи. Врачи предположили, что пациент подхватил геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которую вызвал хантавирус. Медицинское исследование материалов, которые отправили в лабораторию киевского Центра общественного здоровья подтвердил опасения.

Заболевшего мужчину сначала госпитализировали в областной инфекционной больнице, а затем перевели в клиническую из-за опасных проблем с почками. К счастью, мужчина уже поправился и выписался из медучреждения.

Хантавирусом можно заразиться, если дотронуться грызуна, такого как мышь или крыса, а также при контакте с их выделениями. Сильнее всего подхватить его рискуют те, кто живет в сельской местности. Недуг чаще всего проявляется в виде геморрагической лихорадки с нарушением работы почек (смертность до 12%) или легочного синдрома (по статистике умирают около 38% заболевших).

Распознать хантавирус можно по таким симптомам:

боль в мышцах и пояснице;

тошнота, боли в животе, рвота;

повышение температуры, лихорадка;

кровоизлияния;

затрудненное дыхание, кашель;

головные боли или головокружение.

Как пишет "Ракурс", хантавирус обычно не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому массовой опасности он не несет. Однако при работе с растениями или почвой лучше надевать защитные перчатки, а также регулярно вымывать руки с мылом. Кроме того, рекомендуют перед употреблением хорошо мыть и обрабатывать продукты, которые хранились в погребах и подвалах - излюбленном месте для грызунов.

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